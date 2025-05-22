С 1 июля в России вырастут тарифы на электроэнергию, предупредили в Госдуме

Тарифы проиндексируют на 12,6% В России с 1 июля на 12,6% проиндексируют тарифы на электроэнергию, рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости.
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