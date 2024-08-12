В бюджет Петербурга в этом году поступили 756 миллиардов рублей

Наибольший рост поступлений зафиксировали по налогу на доходы физлиц В бюджет Петербурга за январь-июль этого года поступило 756 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе комитета по экономической политике и стратегическому планированию.
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