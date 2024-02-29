Воронков подрался с форвардом «Рейнджерс» Кайлле, вступившись за Проворова

Дмитрий Воронков подрался с форвардом Уиллом Кайлле во время матча с «Рейнджерс» (1:4). 23-летний нападающий «Коламбуса» сцепился с 22-летним канадцем после того, как тот провел силовой прием против защитника «Блю Джекетс» Ивана Проворова, который ударился о борт.
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