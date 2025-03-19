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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кудашов о «Динамо» перед плей-офф: «Пока выигрываем, значит, нормально готовы. Но сейчас это пустые разговоры»

Тренер московского клуба высказался после победы над «Авангардом» (4:3 ОТ) в Фонбет чемпионате КХЛ. — Подвели немного удаления, поэтому позволили «Авангарду» сравнять.

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