ВТБ снизил ставки по ипотеке

ВТБ с 20 марта снижает ставки по базовым ипотечным программам. В зависимости от размера первоначального взноса снижение составит от 0,5 до 1 процентного пункта, сообщил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
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