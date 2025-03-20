ВТБ снизил ставки по ипотеке

ВТБ с 20 марта снижает ставки по базовым ипотечным программам. В зависимости от размера первоначального взноса снижение составит от 0,5 до 1 процентного пункта, сообщил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.