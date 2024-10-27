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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Татьяна Тарасова: «Кондратюк – интересный. Если в произвольной программе он будет делать все как надо, то, естественно, будет первым»

На этапе в Магнитогорске после короткой программы лидирует Роман Савосин, Николай Угожаев – 2-й, Марк Кондратюк – 3-й.

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