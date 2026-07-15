Binance объявила о раздаче XRP на сумму $800 000 для ускорения внедрения RLUSD

Binance объявила о кампании по раздаче XRP на сумму $800 000 для холдеров Ripple USD, предлагая еженедельные вознаграждения, призванные стимулировать активность вокруг обеспеченного долларом стейблкоина Ripple.
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