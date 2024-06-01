Первый автобус Петербург-Симферополь отправился в путь

Первый автобус из Санкт-Петербурга прибудет в Республику Крым в воскресенье 2 июня. Первый автобус маршрута №6499 Петербург-Симферополь отправился по маршруту в 07:00 с Автовокзала на набережной Обводного канала, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.