Немецкий МИД не давал комментариев до самого вечера, а журналисты принялись вычислять, кто так вызывающе проигнорировал Бербок REUTERS 486,7 тыс прочтений Вчера В соцсетях, а потом и во множестве СМИ завирусилось видео: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок спускается из служебного самолета по трапу с красной ковровой дорожкой и… оказывается в одиночестве.
Оскорблявшая целые страны Анналена Бербок опозорилась на весь мир: видео посмотрели миллионы человек
Комментарии
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АК
Александр Крылов
Зачем принимать у себя в стране не грамотную, не воспитанную, не заслуженно занимающую место министра, причём, иностранных дел! Что может она делать неплохо, так это скакать на батуте. Позор руководителю государства назначившую такую особь! Хотя сам руководитель не блещет умом гробя собственную экономику, подчиняясь госдепу.
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3 час.
АР
Александр Русанов
Данные самолеты в парковке ошибок не делают - просто даме указали на ее место
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3 час.
АС
Александр Сысоев
Просто "специалисту" по развороту на 360 градусов указали, что она заслуживает разворот на 180 градусов.
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2 час.
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