Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 736 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    Чабан ты наш Серко, татарин ты наш монгольской наружности (ты должен им быть по твоей теории). НЕ ЧИТАЙ ТРОЦКИСТСКУЮ ...Новый образ Покло...
  • Ирина Мва
    азиатов вон из рашки вместе с их огрызками...😡Конец “ярмарке не...
  • Алексей Тан
    Да был Я...был я! в Ленинке... и не только это ... читать не буду!... но макулатуру Маркса и Ленина... так же, оставл...Новый образ Покло...

Оскорблявшая целые страны Анналена Бербок опозорилась на весь мир: видео посмотрели миллионы человек

Оскорблявшая целые страны Анналена Бербок опозорилась на весь мир: видео посмотрели миллионы человек

Немецкий МИД не давал комментариев до самого вечера, а журналисты принялись вычислять, кто так вызывающе проигнорировал Бербок REUTERS  486,7 тыс прочтений Вчера В соцсетях, а потом и во множестве СМИ завирусилось видео: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок спускается из служебного самолета по трапу с красной ковровой дорожкой и… оказывается в одиночестве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АК
Александр Крылов
Зачем принимать у себя в стране не грамотную, не воспитанную, не заслуженно занимающую место министра, причём, иностранных дел! Что может она делать неплохо, так это скакать на батуте. Позор руководителю государства назначившую такую особь! Хотя сам руководитель не блещет умом гробя собственную экономику, подчиняясь госдепу.
Ответить
3 час.
АР
Александр Русанов
Данные самолеты в парковке ошибок не делают - просто даме указали на ее место
Ответить
3 час.
АС
Александр Сысоев
Просто  &quot;специалисту&quot;  по развороту на 360 градусов указали, что она заслуживает разворот на 180 градусов.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх