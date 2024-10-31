Оскорблявшая целые страны Анналена Бербок опозорилась на весь мир: видео посмотрели миллионы человек

АК

Александр Крылов

Зачем принимать у себя в стране не грамотную, не воспитанную, не заслуженно занимающую место министра, причём, иностранных дел! Что может она делать неплохо, так это скакать на батуте. Позор руководителю государства назначившую такую особь! Хотя сам руководитель не блещет умом гробя собственную экономику, подчиняясь госдепу.