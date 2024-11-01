Трамп пообещал экс-кандидату в президенты США работу в своей администрации

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал бывшему независимому кандидату на выборах главы государства Роберту Кеннеди-младшему работу в своей администрации в случае своей победы.
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