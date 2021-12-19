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Клизмы, крокодилы и живые совы стали елочными игрушками: как готовятся к Новому году в театрах и музеях Петербурга

Клизмы, крокодилы и живые совы стали елочными игрушками: как готовятся к Новому году в театрах и музеях Петербурга

Metro рассказывает о нескольких необычных елках в Северной столице Военно-медицинский музей Рядом с традиционными шарами и гирляндами на елке почетное место занимают стетоскоп, клизма, бинт медицинский, пинцет и другие медикаменты и инструменты.

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