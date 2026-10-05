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Царьград

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Сожитель задушил на кухне: Останки пропавшей полтора года назад стюардессы нашли в США

Сожитель задушил на кухне: Останки пропавшей полтора года назад стюардессы нашли в США

В ходе расследования полиция заподозрила 67-летнего сожителя женщины.Останки 47-летней стюардессы авиакомпании Envoy Air Раны Нофал Солури, пропавшей весной 2025 года, обнаружил рыбак в ручье в американском штате Техас.

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