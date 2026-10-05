Сожитель задушил на кухне: Останки пропавшей полтора года назад стюардессы нашли в США

В ходе расследования полиция заподозрила 67-летнего сожителя женщины.Останки 47-летней стюардессы авиакомпании Envoy Air Раны Нофал Солури, пропавшей весной 2025 года, обнаружил рыбак в ручье в американском штате Техас.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- The Guardian: вое...
- ВУ "Ну это позорище"...
- Истерия достигла ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым