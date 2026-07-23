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Китай запустил спутник с орбитой, которой раньше не было: он сможет «просматривать» весь геостационарный пояс

Китай запустил спутник с орбитой, которой раньше не было: он сможет «просматривать» весь геостационарный пояс

Shijian-31 использует необычную разновидность орбиты «Молния», чтобы за 23 дня наблюдать все спутники на геостационарной орбитеКитайский экспериментальный спутник Shijian-31, запущенный 16 июня, оказался на необычной орбите, аналогов которой ранее не наблюдали.

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