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В Могилеве задержали посредника телефонных мошенников, за два дня он забрал у пенсионерок 45 тысяч рублей.

В Могилеве задержали посредника телефонных мошенников, за два дня он забрал у пенсионерок 45 тысяч рублей.

В Могилеве задержали 28-летнего жителя соседней страны. Мужчина признался, что специально приехал в Беларусь, чтобы забирать сумки с вещами и деньгами обманутых пенсионеров у курьеров службы доставки, средства переводить на специальный счет.

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