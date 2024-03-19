В Могилеве задержали посредника телефонных мошенников, за два дня он забрал у пенсионерок 45 тысяч рублей.

В Могилеве задержали 28-летнего жителя соседней страны. Мужчина признался, что специально приехал в Беларусь, чтобы забирать сумки с вещами и деньгами обманутых пенсионеров у курьеров службы доставки, средства переводить на специальный счет.
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