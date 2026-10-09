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Регионы России

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Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян покидает клуб

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян покидает клуб

Спортивный директор калининградской «Балтики» Армен Маргарян намерен покинуть занимаемую должность после почти трёх лет работы в клубе.

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