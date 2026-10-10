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Мировое обозрение

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Киев не ожидал такого поворота: После звонка Путина и Трампа переговоры в США свернули

Киев не ожидал такого поворота: После звонка Путина и Трампа переговоры в США свернули

Главное в тезисах: Тезис 1: Украинская делегация досрочно свернула переговоры в Майами 10 октября после того, как Дональд Трамп объявил о топливном соглашении с Владимиром Путиным.

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