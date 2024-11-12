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Царьград

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Уважительная причина: когда можно не прийти на работу

Уважительная причина: когда можно не прийти на работу

В каких случаях можно не прийти на работу без риска быть уволенным?Член комитета Государственной думы по труду Светлана Бессараб рассказала, в каких случаях причина отсутствия на работе считается уважительной.

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