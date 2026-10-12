Лещенко считает, что международная пауза негативно сказалась на «Динамо»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал выход бело-голубых на первое место в таблице РПЛ после победы над «Рубином» (1:0) в 10-м туре.
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