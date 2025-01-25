Тренер из Сегежи Наталья Петриляйнен отмечает юбилей 

Мир прекрасен, потому что в нем много замечательных людей, и от встречи с ними на душе становится светло и радостно Текст: Андрей Мазуровский Вот такой человек — умный, добрый, благородный — живет в Сегеже.
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