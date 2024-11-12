Цена биткоина растет после комментариев члена ФРС

Стоимость биткоина превысила $89 000, а трейдеры нацелились на отметку $90 000. Этот рост произошел на фоне высказываний чиновника Федеральной резервной системы, которые вызвали неопределенность на рынках.
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