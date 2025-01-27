Тульские собственники жилья в МКД открыть спец счет на капитальный ремонт дома

У вас есть собственные задачи по ЖКХ, которые требуют решения? Присылайте их в редакцию СИ «Тульские новости», указав в теме письма «Задачник по ЖКХ»!СИ «Тульские новости» продолжает публиковать советы для собственников жилья в МКД в разделе «Задачник по ЖКХ».
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