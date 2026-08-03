Первый серийный МС-21 полетел

Игорь Максаков А к концу текущего века в серию запустят его? СССР каждый год поднимал новую модель самолёта и обслуживал своей техникой 40% населения Земли.

Наталия И, чтобы при этом, ушлые работники, при серийном выпуске не решили на этом нагреть руки, насовав в него вместо отечественных деталей , контрабандных подделок.