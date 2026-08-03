Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21-310 впервые поднялся в небо с аэродрома филиала ПАО «Яковлев» – Иркутского авиационного завода.
Первый серийный МС-21 полетел
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Максаков
А к концу текущего века в серию запустят его? СССР каждый год поднимал новую модель самолёта и обслуживал своей техникой 40% населения Земли.
Ответить
1 м.
Наталия
И, чтобы при этом, ушлые работники, при серийном выпуске не решили на этом нагреть руки, насовав в него вместо отечественных деталей , контрабандных подделок.
Ответить
1 м.
Игорь Максаков
Возможно и такое, в нашем мире бушующим))))
Ответить
1 м.
Свежие комментарии