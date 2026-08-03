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Первый серийный МС-21 полетел

Первый серийный МС-21 полетел

Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21-310 впервые поднялся в небо с аэродрома филиала ПАО «Яковлев» – Иркутского авиационного завода.

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Комментарии
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Игорь Максаков
А к концу текущего века в серию запустят его? СССР каждый год поднимал новую модель самолёта и обслуживал своей техникой 40% населения Земли.
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1 м.
Наталия
И,  чтобы при этом, ушлые работники, при  серийном выпуске не решили на этом нагреть руки, насовав в него вместо отечественных деталей , контрабандных подделок.
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1 м.
Игорь Максаков
Возможно и такое, в нашем мире бушующим))))
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1 м.