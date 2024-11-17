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Царьград

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В России введут налог 3% на распространение рекламы в интернете

В России введут налог 3% на распространение рекламы в интернете

Также предлагается поддержка определенных сайтов по указанию правительства.В России рассматривается возможность использования 3% налога, взимаемого за распространение интернет-рекламы, для поддержки разработчиков программного обеспечения, включенного в реестр русских программ.

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Комментарии
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ВВ
Валентин Воробьев
5% мало! почему бы не 7-9%?
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