«Четвертый вариант»: что должен сделать ЕС, чтобы обойтись без «ядерного зонтика» США На встрече, состоявшейся в начале этого года, высокопоставленных чиновников министерств иностранных дел нескольких европейских стран спросили, кто из них всё ещё верит, что Соединённые Штаты встанут на их защиту в случае нападения.
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