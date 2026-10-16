«Четвертый вариант»: что должен сделать ЕС, чтобы обойтись без «ядерного зонтика» США На встрече, состоявшейся в начале этого года, высокопоставленных чиновников министерств иностранных дел нескольких европейских стран спросили, кто из них всё ещё верит, что Соединённые Штаты встанут на их защиту в случае нападения.