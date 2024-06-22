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190-я ракетка мира Томлянович впервые с 2019-го вышла в финал

190-я ракетка мира Томлянович впервые с 2019-го вышла в финал

190-я ракетка мира Айла Томлянович победила №36 Анастасию Потапову в полуфинале в Бирмингеме – 7:6(5), 6:4.

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