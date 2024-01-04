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Помощник Алиева заявил о прогрессе по мирному договору Баку и Еревана

Помощник Алиева заявил о прогрессе по мирному договору Баку и Еревана

Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что по тексту мирного договора между Баку и Ереваном достигнут значительный прогресс.

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