Помощник Алиева заявил о прогрессе по мирному договору Баку и Еревана

Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что по тексту мирного договора между Баку и Ереваном достигнут значительный прогресс.
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