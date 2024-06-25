В Приморском крае ухудшится паводковая обстановка

Север Приморского края продолжает страдать от обильных осадков. Несмотря на работу водонасосных станций и укрепление дамб, прогнозируется ухудшение паводковой обстановки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Правительства Приморского края.
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