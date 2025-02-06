В Wildberries блокируют мошеннические аккаунты с помощью ИИ

Команда крупнейшей российской торговой онлайн-площадки Wildberries разработала и внедрила собственную систему на базе искусственного интеллекта для автоматического выявления и блокировки аккаунтов «дроперов» c точностью 99,99%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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