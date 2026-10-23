🚌Как в Крыму решают проблему нехватки водителей автобусов? Вместо двух маленьких автобусов на маршрутах стали использовать один большой, сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский.
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