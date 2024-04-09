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RT Russia

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Царукян признался, что не спал несколько дней, когда узнал о бое с Оливейрой

Царукян признался, что не спал несколько дней, когда узнал о бое с Оливейрой

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян прокомментировал предстоящий поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

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