Компания Global Conversions наладила выпуск Cadillac Escalade с правым рулём

Среди состоятельных клиентов, готовых приобретать себе дорогие автомобили, немало тех, кто покупает себе машины с левым рулём для эксплуатации в странах, где нормальными считаются модели с правым расположением руля.
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