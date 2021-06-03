Ливень над Волгоградом с высоты уже не выглядит грозно

Как сообщает «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на сервис Gismeteo, 3 июня в Волгоградской области сохранится переменная облачность, ожидают жителей региона и небольшие осадки, однако, судя по прогнозам, заливать регион, как накануне, не будет.