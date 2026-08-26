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Вгудок

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Намибия отдает приоритет железным дорогам перед автомобильными.

26 августа Намибия выделила 952,1 миллиона намибийских долларов на развитие железных дорог в 2026/27 финансовом году, что стало крупнейшей долей инфраструктурного бюджета Министерства общественных работ и транспорта, опередив 771,4 миллиона намибийских долларов на автодороги.

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