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Спички - не игрушка

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У Невзорова трагедия, он весьма ошарашен

У Невзорова трагедия, он весьма ошарашен

Землю и дом иноагента Невзорова изъяли в пользу государства По решению петербургского суда, перешли в собственность государства земельный участок и частный дом бывшего журналиста и экс-депутата Госдумы Александра Невзорова*.

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