Индекс МосБиржи формирует "двойное дно"

В 9:45 мск начнется утренний обзор фондовых рынков от "Финама".Во вторник азиатские рынки показали разнонаправленную динамику: китайские индексы взлетели после заявлений Политбюро КНР о переходе к «умеренно свободной» денежно-кредитной политике, в то время как австралийский доллар ослаб на фоне смягчения риторики Резервного банка Австралии.