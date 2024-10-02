Nike отозвала годовой прогноз на фоне смены CEO и слабых прогнозов на праздничный сезон

Компания Nike отозвала свой годовой прогноз по выручке, что совпало с назначением нового генерального директора на фоне ожиданий слабого праздничного сезона с большими скидками и снижением трафика на веб-сайте и мобильных приложениях.
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