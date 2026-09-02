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Нижегородская правда

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Родион Мирошник уверен, что мирные инициативы Зеленского — это имитация и пиар

Посол России по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал нереалистичные проекты прекращения огня, которые предлагает Владимир Зеленский, лишь имитацией стремления к миру и способом привлечь внимание.

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