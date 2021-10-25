Кургинян предупредил, что гнев народа на вакцинаторов прорвется в 2024 году

Алексей МашкаринПолитикаКургинян предупредил, что гнев народа на вакцинаторов прорвется в 2024 году Российский народ раздражают таким способом, чтобы к 2024 году — году президентских выборов — в нем накопился гнев.Вернуться к статье7512НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнатолий ВитушкинЧто-то не похоже на авторство Кургиняна. Он аргументированный в дискуссиях, а здесь ничего не говорится о том, что плохого в вакцинации. Выходит автор лжеКургинян.Ирина52Вы не умеете читать текст,думая над прочитанным. Плоха не вакцинация,а истерия, которую нагнетают и демонстрируют ее пропагандисты. Именно об этом и пишет автор.П(Полина Романова (железова)К сожалению, это его мысли и его слова. Он не раз это озвучивал. И это печально. Но, если такое недоверие к российской науке и медицине, то надо делать медицину платной. Другого выхода нет. Не хотят прививаться сами и не хотят прививать детей - это их выбор. Но пусть платят за лечение.П(Полина Романова (железова)Я не видела истерии со стороны тех, кто выступает за вакцинацию. А вот среди антиваксеров - настоящая истерия. Напоминает сектантское мышление. У меня подруга антиваксер. Я всегда уважала ее выбор не вакцинироваться. даже после того, когда она, образованный вроде бы человек, сказала, что вакцина, в том числе и Спутник - отрава и , что с ее помощью нас будут чипировать. Но потом у меня закралась мысль о сектантском мышлении, когда она меня назвала зомбированной и выслала мне видео с Машей Шукшиной и еще одно видео, где люди, ничего общего не имеющие с медициной вещают о вреде вакцины Спутник.Ирина52Вакцинированные уже договариваются до того, что невакцинированных надо вешать или сажать на 15 лет. А как Вам нравится такая логика фаната вакцины: если у вас нет симптомов болезни, вас надо лечить, чтобы вы не заражали всех"? Форменный психоз... Это всё из реплик лично в мой адрес... И как специалист по обыденному сознанию я должна сказать, что Кургинян совершенно прав: людей сознательно заводят (и сторонников, и противников вакцины) в равной степени. Но агрессии чаще поддаются все-таки вакцинированные...Владимир EвтушенкоНет,Ю мадам, это вы, антиваксеры, враги людей, поднимаете истерию, нагло клевеща на нашу вакцину.Владимир EвтушенкоЕсли нет симптомов, это не значит, что человек не болен ковидом.Nina Roytvarf (Чёрная)Не сомневайтесь.Он всегда был местами чудак на букву "М".Татьяна БраунЛибо это фейк, либо кому-то очень неплохо заплатили за этот бред.Ваша СветлостьКакая чушь... Кургинян смешал мух с котлетами. Несвязная речь, непонятно о чем тут вещает этот "философ".Татьяна РогозинскаяКак всегда словесный понос. Не накручивайте людей,потому как прививки делать надо,если не хотите коньки отбросить.Дмитрий GoldА как насчёт людей с крепким иммунитетом, их мало, но они есть.Владимир EвтушенкоВы+даёте 100% гарантию, что люди с кре6пким иммунитетом не заболеет?У меня он очень крепкий, коли за 54 года ни разу не болел гриппом, но 2 прививки сде5лал.Nina Roytvarf (Чёрная)С крепким заболеет легко (или бессимптомно), но заразит других.Василий БашмаковЕсли честно, то такой мути от Кургиняна не ожидал.Vladimir LioubimcevАнтивакцинаторы, видать, помереть хотят. Надоело жить, видать. Но помереть хотят обязательно СКОПОМ.НадеждаА что тот кто привился будет жить вечно. Умрут все.Владимир EвтушенкоКакие же вы мерзкие, антиваксеры, тупые и агрессивные.П(Полина Романова (железова)Вперед! А я не хочу раньше времени уйти в вечность. А Вы, вероятно, очень этого хотите или Вам наплевать. Это Ваше право - хотеть в объятия Кондратия.Nina Roytvarf (Чёрная)У каждого свой срок. Но нормальный человек не хочет по-глупому, раньше срока.Татьяна РогозинскаяЯ больше чем уверена,что и автор статьи и антипрививочники, которые тут минусуют посты людей радеющих за прививки ,сами давно уже привились .Жить то всем хочется :-)Алексей МашкаринНеа...Алла Щенева (Белоусова)Больше всего вопят как раз привившиеся. Чего боитесь? Не прививалась и не собираюсь. Переболела, антител в достатке.Vladimir LioubimcevОткуда вы знаете, КТО "больше всего вопит"? Ясновидящей стали после того, как переболели ковидом? А вот одна дама решила не вакцинироваться, а переболеть "в легкой форме", специально заразилась, да не подрассчитала - умерла. Ежедневно умирает более 1 тысячи человек. вы вот так зрительно, представьте себе площадь, на ней стоит более 1 тысячи гробов... И каково будет на это смотреть?!!Алла Щенева (Белоусова)Судя по комментариям. Вот я лично видела людей которые после вакцинации, лежали в госпитале целыми семьями, причем некоторые в тяжёлой форме. Так что не надо меня учить, как жить и что делать.ИИринаДа я как общаюсь с вакцинированными , у меня такое ощущение , что стали совсем другими людьми , такое ощущение , что им что то не то вкололи .Татьяна РогозинскаяИ в чем это проявляется?ИИринаПо крайней мере раньше они были более спокойные , а сей час какая то необоснованная нервозность , тревожность и это я сужу не по одному человеку .П(Полина Романова (железова)Вы не ответили на вопрос.П(Полина Романова (железова)Это не от вакцинации, а ото того, что люди вакцинировались уже будучи больными, чего делать нельзя.Ирина52Ирина права. Но ВАМ не нравится ответ. Тогда не задавайте вопросов...Татьяна РогозинскаяВряд ли это от прививкиИИринаВозможно я не права , но люди стали какие то агрессивные , истерят по делу и без него .П(Полина Романова (железова)Истерят как раз антиваксеры.Владимир EвтушенкоНет, вопите как раз вы, тупое антиваксерное стадо.Владимир EвтушенкоНе врите так нагло. Никто вас в ковидцентр не пустит для подсчёта заболевших И ни один привитый в тяжёлой форме не болел.Владимир EвтушенкоА нервозность возникает как раз от забот за своих детей и внуков - а вдруг их сволочь непривитая заразит.Владимир EвтушенкоОна нагло лжёт , потому неправа ни в чём.П(Полина Романова (железова)Владимир, бесполезно что-то говорить людям с зас//ранными мозгами. Это убожество и невежество. Причем очень дикое и необузданное. Но надо сказать, что немалая доля мотивации антиваксеров к отрицанию вакцины была подготовлена с помощью мер, направленных на дискредитацию Спутника в частности и российской науки и медицины в целом. Это натуральная диверсия. Об этом предупреждали еще в конце 2020 г. Мы в Молдове в очереди стояли за Спутником. Мне очень повезло. Я вакцинировалась в июле. теперь надо собраться и написать петицию в министерство здравоохранения Молдовы и в посольство РФ , чтобы в феврале выделили Спутник лайт для ревакцинации. Но в связи с хамским поведением молдавского руководства вряд ли это возможно. Спутник очень хорошая вакцина. Уровень антител очень высокий. Никаких побочных эффектов.Владимир EвтушенкоЯ на себе испытал это, даже температура не поднялась.Татьяна Рогозинскаяна полгода ваши антитела, а дальше как и все непривитые.Сразу.конечно ,после того как переболели прививаться не стОит.а в дальнейшем смотрите сами,все под богом ходим.Татьяна Рогозинскаявот такие "неа" пачками умирают.Алла Щенева (Белоусова)Привитые в том числе.Татьяна РогозинскаяОни может не от ковида умерли,а от осложнений из-за сопутсвующих заболеваний. А привитые,если и заболевают,то легче переносят заболевание.И я удивляюсь вам,раз вы переболели,видать повезло и легко перенесли заболевание и вы тутв числе антипрививочников.Алла Щенева (Белоусова)Да, я против принудиловки!П(Полина Романова (железова)Полное вранье! Если бы привитые умирали пачками или умирали бы вообще, это нельзя было бы скрыть никак в России. В других странах смертность в 10 раз ниже , чем в России именно потому, что там более половины населения вакцинировались.Владимир EвтушенкоНаконец-то в Томской области стали отстранять непривитых от работы без сохранения зарплаты. А давно это надо было сделать.А в с редние века сжигали живьём тех, кто не хотел лечиться от чумы. Этим и спасли Европу от вымирания.Татьяна РогозинскаяЯ тоже переболела и видела как каждый день увозят в морг в черных пакетах.И не дай Бог снова оказаться заболевшим.Алла Щенева (Белоусова)Пока я болела, такого не случалось.Татьяна Рогозинскаявот,а я мало того что насмотрелась,так и сама тяжело перенесла,чуть коньки не отбросила. Поэтому считаю,что прививаться надо,если хотите жить.Alexandr PЕсли не секрет, примерно ваш возраст (если речь о тяжелом течении)? Я кстати тож вакцинировался, очевидно риски нужно минимизироваться. Похоже причина столь высокой смертности в России не только шизофрения антиваксеров, но и то что средний уровень иммуной системы россиян ввиду ряда причин (то что в еде из супермакетов напр майонезе, йогуртах и др много вредных инградиентов, что снижает иммунитет, стрессы дистрессы и др) весьма низкий. Нужно обеспечить нормальное качество еды на что олигархам нас..., и т.д. Один из вариантов массового повышения иммунитета населения это стр-во жилых зданий и др по иновацион технологии защитная сфера, котор обеспечивает именно повышение иммунитета (эту технолог изначально делали для космоса, где эта проблема жизнено важна.Татьяна РогозинскаяА никто и не принуждает,а просто призывает,чтобы остановить эту заразу,прививаться надо.валерий чердынцевМне кажется на счет вакцинации не стоит давить ... Мы знаем что каждое действие порождает противодействие . Надо каждому дать возможность определиться самому вакцинироваться или нет. Но в части общественной жизни быть жестким - общественный транспорт, магазины, общепит, собрания и музеи - должны быть регламентированы и обеспечены безопасностью общения. Ограничения по передвижению внутри страны и областях - необходимость. Если кто-то не дорожит своей жизнью, то причем здесь остальные?Ирина52То есть Вы за выбор между прививкой и смертью от голода? Доброхот Вы наш! На такое даже маньяков не осуждали...П(Полина Романова (железова)Я тоже так думаю. Если они выбрали смерть для себя и своих детей - это их выбор. Но почему я должна опасаться противников вакцинации. Они реально являются носителями и могут заразить меня.Ирина52А вакцинированные как носители инфекции Вас заразить не могут? Или от них вы заразу как орден примите? И с чего вы взяли, что непривитый обязательно больной? А вот привитый от ковида - пусть в легкой форме -но болен.Владимир EвтушенкоДемагогия, причём, подлая.НадеждаТо что сейчас происходит в стране, это дискриминация, кто то хочет вакцинироваться, кто то нет. Почему такое неуважение к выбору человека. Почему, если человек не болен, но не вакцинирован, не может посетить музей или театр. Даже в пункт общепита нельзя. Но вакцинирование не дает 100% гарантии что человек не заболеет, может как раз в кафе сидит человек с прививкой но уже заболевший. Людей натравливают друг на друга и кому то это очень нужно.ПавелКургинян уважаемый политолог, но не эпидемиолог, зачем садиться не вспои сани. Кто не хочет умирать и заразиться, тот привьётся , а кто не понимает, тех привьютИрина52Именно потому, что он политолог, он понимает, что столь масштабная манипуляция сознанием народа может закончиться кровью. Как это и было в 1991. Нынешние фанаты прививки столь же агрессивны, как и "самоосознавшие себя" националы 1991. Тот же сумасшедший дом,только не по ТВ и на улице, а в Интернете...Владимир EвтушенкоПолитолух он.ПавелКургинян уважаемый политолог, но не эпидемиолог, зачем садиться не вспои сани. Кто не хочет умирать и заразиться, тот привьётся , а кто не понимает, тех привьютБОБорис ОсиповНе думал я, что Кургинян из прошлых веков...П(Полина Романова (железова)У антиваксеров настолько за.. раны мозги теорией всемирного заговора, что даже смерть близких их не отрезвляет. Если и такие примеры на них не действуют, то можно сделать вывод о безответственном отношении к себе и окружающим. Это асоциальное поведение. Если так, то антиваксеры должны вообще отказаться от любой медицинской помощи. Пусть лечатся у колдунов и пьют настойку имбиря литрами.Ирина52Вакцинированные уже договариваются до того, что невакцинированных надо вешать или сажать на 15 лет. А как Вам нравится такая логика фаната вакцины: если у вас нет симптомов болезни, вас надо лечить, чтобы вы не заражали всех"? Форменный психоз... Это всё из реплик лично в мой адрес... И как специалист по обыденному сознанию я должна сказать, что Кургинян совершенно прав: людей сознательно заводят (и сторонников, и противников вакцины) в равной степени. Но агрессии чаще поддаются все-таки вакцинированные...П(Полина Романова (железова)Если у антиваксеров нет мозгов, пусть подыхают!Ирина52Вот Вы и есть пример агрессии, которую провоцирует эта прививка...П(Полина Романова (железова)Отнюдь нет! Я слишком долго уважала позицию антиваксеров. Пока моя подруга не назвала меня зомбированной масонами. Это был уже предел.Владимир Eвтушенко++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Владимир Eвтушенко++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++П(Полина Романова (железова)Спасибо, Владимир, за понимание и солидарность. Я каждый день воюю со своими однокурсницами-антиваксерами. Уже взрослые тетеньки, образованные, но откуда у них такая дремучесть и погруженность в теорию всемирного заговора - не понимаю. Наблюдаю у них когнитивный диссонанс. Они твердят, что вроде бы вирус есть, но в то же время отрицают его. Я никак не могу вникнуть, о чем они думают. Меня они обвиняют в том, что я подвержена манипуляции, что меня запугали, что я вакцинировалась, т.к. меня запугали. Я пытаюсь объяснить, что я решила вакцинироваться , как только появилось сообщение о создании Спутника. Они мне не верят, разумеется. У них одно на устах - вакцина - это эксперимент, она встраивается в ДНК, во время эпидемии не вакцинируют - обычный набор антиваксерских клише. Самое ужасное, что они не обращают внимания на тех, кто тяжело переболел или умер. Такое ощущение, что этих людей не существует. Это неуважение к пострадавшим или что? А может быть это внутренний страх самих антиваксеров? Высылают мне разные видео с антиваксерским контентом. Я смотрю на источники этих видео и пытаюсь найти информацию о тех, кто вещает. Как правило, в подавляющем большинстве это не врачи и не вирусологи, а юристы и так называемые специалисты по биоэтике. Они почти никому не известны. А, если выступают врачи, то, как правило, это неудачники, т.е. у которых не сложилась карьера. Кроме того, среди антиваксеров наиболее активны - члены очень сомнительных организаций типа "Союз спасения русского народа" (ошметки организации типа секты, руководитель которой - дама, находящаяся в розыске в бегах за мошенничество). Или "Русское космическое общество" - все они на уровне неоязыческих образований сектантского типа. Мои однокурсницы не хотят слышать об этих моих разоблачениях. И еще они не верят в статистику по распространению вируса и утверждают, что количество смертей и заболеваний накручивается. Не могу понять, почему так?П(Полина Романова (железова)Кургинян не об истерии. Он действительно убежденный антиваксер. Именно поэтому он больше не участвует в передаче Соловьева.Владимир EвтушенкоКургинян сука продажная на службе Запада, который мечтает сократить Россию до 20-25 миллионов. И все суки-антиваксеры помогают в этом Западу по своей тупости или продажности.Владимир EвтушенкоКургинян сука продажная на службе Запада, который мечтает сократить Россию до 20-25 миллионов. И все суки-антиваксеры помогают в этом Западу по своей тупости или продажности.Надежда НовопашинаНе трогать взрослых, а главное - детей? А то, что каждый день ПОВСЕМЕСТНО умирают и взрослые, и дети - на это у кургиняна глаза закрыты?!!! А пусть посмотрит! Во тогда и скажет, против кого гнев народный образуется!Комментировать
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