Джимми Робертсон после неудачного старта лидирует в 4 Группе турнира Championship League 2024

Джимми Робертсон на данный момент занимает лидирующую позицию в 4 Группе на пригласительном турнире Championship League 2024 в Лестере, сообщает WST Джимми Робертсон (фото: CLS) Новости Championship League 2024 (пригласительный) Championship League 2024 (пригласительный).
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