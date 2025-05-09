Минниханов открыл мемориал бойцам СВО в казанском парке Победы

Автор: Александр ХевронинВ казанском парке Победы прошел торжественный митинг, посвященный установке памятного камня на месте строительства мемориального комплекса участникам специальной военной операции.
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