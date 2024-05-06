Осужденного за педофилию режиссера «Ералаша» наградили и освободили от наказания

Фото: Илья Белостоцкий/VK Бывший режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий, осужденный за растление 13-летнего мальчика, награжден медалью «За спасение погибавших» и освобожден от наказания, о чем он сам сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
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