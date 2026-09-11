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От падений на сцене до судебных скандалов: 10 громких историй российских звёзд, потерявших контроль

От падений на сцене до судебных скандалов: 10 громких историй российских звёзд, потерявших контроль

Экранный глянец и народная любовь создают иллюзию, будто жизнь артистов защищена от любых невзгод. Однако за занавесом остаются безумные гастрольные графики и личные драмы, справиться с которыми удаётся далеко не всем.

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