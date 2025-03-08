Александр Дрозденко поздравил женщин Ленобласти с праздником весны

Глава региона пожелал ленинградкам быть любимыми и счастливыми Глава региона пожелал ленинградкам быть любимыми и счастливыми Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил своих землячек с Международным женским днем.
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