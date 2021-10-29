«Каролина» выиграла 6 матчей подряд на старте сезона, обновив клубный рекорд

«Каролина» выиграла у «Бостона» (3:0) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда Рода Бринд’Амора начала сезон с 6 побед подряд (все – в основное время) и обновили клубный рекорд, установленный в 2019 году (5 побед подряд на старте).