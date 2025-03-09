«Не ходи туда, ладно?»: Путин попросил медика из Тувы не возвращаться на СВО

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками спецоперации в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей в Москве попросил военного медика из Тувы, Айдысмаа Монгуш, не возвращаться на фронт.
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