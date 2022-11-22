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Франция — Австралия — 4:1, обзор матча Чемпионата мира по футболу 22.11.2022

На групповом этапе Чемпионата мира по футболу сборная Франции играла с Австралией. Игра проходила в городе Эль-Вакр на арене «Аль-Джануб», и закончилась со счетом 4:1 в пользу «трехцветных».

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