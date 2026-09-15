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«Локомотив» выиграл все 5 матчей и лидирует в КХЛ. У «Трактора» 3 поражения в 4 играх и последнее место на Востоке

« Локомотив » продлил победную серию на старте сезона до пяти матчей. Команда тренера  Дмитрия Квартальнова на выезде победила « Трактор » (4:1) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

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