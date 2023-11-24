Дилетант о политике Как вы думаете, а писать про покушения на Владимира Александровича - это этично? Я думаю, что да, потому что он сам поднял эту тему и начал первый.
Когда над головой постоянно что-то свистит
Комментарии
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Александр Глущенко
ой вей , шлимазл ..
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20 час.
НК
НС Крокодилов
Жонас Савимби
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18 час.
Юрий Золотарев
Это Зелёное Гуано Россия трогать не станет, пока оно обеспечивает утилизацию бандеровщины и разрушение зап. економики. ДРУГОЙ может оказаться не настолько "успешным".
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14 час.
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