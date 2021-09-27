Вслед за газовым кризисом Британию накрыл бензиновый

Спички - не игрушкаПолитикаВслед за газовым кризисом Британию накрыл бензиновый Экономика Великобритании переживает тяжелый период. Череда проблем гигантской волной накрыла «Туманный Альбион».Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮМЮрий МешковА нам то что переживать за англосаксов? Нам бы свою проблему с ценами на внутреннем рынке решить, когда при любом раскладе на рынке цен на нефть, цена на бензин только растет. Понижение цены перед выборами не считается.Татьяна БраунНу быть такого не может! Ведь по мнению некоторых, ТАМ всегда и все в шоколаде, доллары сами в карманы прыгают, в каждой семье жилье-вилла, коммуналка копеечная, зарплата высоченная, социалка невероятная, бедность отсутствует, полиция вежлива и корректна, и во всем остальном-демократия и благоденствие высшего уровня. И посему-валить надо в тамошний рай непременно....==== Думаете брежу? Да нет. Просто примерно такого содержания диалог подслушала между двумя студентами.Комментировать
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