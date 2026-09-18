В Екатеринбурге отопление запустили в 377 домов и 98 школ

К вечеру 17 сентября в Екатеринбурге тепло пришло в 377 жилых домов, а также в 98 школ, 213 детских садов и 28 медицинских объектов.
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